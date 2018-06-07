СБУ не смогла доказать вину капитана крымского сейнера «Норд» и продлила следствие

За два месяца Служба безопасности Украины так и не смогла предоставить внятных доказательств вины капитана судна Владимира Горбенко. Об этом заявил его адвокат Максим Могильницкий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», установленный срок досудебного расследования истек. «Прошло два месяца, а СБУ так и не удалось разжиться хоть какими-нибудь внятными доказательствами вины капитана судна. Иными словами, передача дела в суд была равносильна оправдательному приговору. А сие, как вы понимаете, недопустимо, по мнению силовиков. Именно поэтому, в день окончания сроков досудебного расследования, прокуратура АР Крым (базирующаяся на Украине – прим. НД) осознала, наконец, что в двери стучит дедлайн и подала в Херсонский городской суд ходатайство о продлении сроков проведения следствия до четырех месяцев», – написал на своей странице в «Facebook» правозащитник.

Причем, по его информации, украинская сторона дважды пыталась безуспешно продлить в суде сроки, а с третьей попытки следствие всё же увеличили ещё на четыре месяца.

«Это суд не усмотрел оснований для продления срока, но первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук не таков. Он глазаст и наблюдателен. Основания, судом незамеченные, разглядел, и срок продлили. Жаль только, что результатами наблюдений своих ни с кем не поделился. Интересно было бы с его аргументами ознакомиться», – отмечает адвокат.

Могильницкий уверен, что уголовное преследование Горбенко на территории Украины не основано на доказательствах его вины. «Из человека, помимо его воли, сделали пешку, которой можно пожертвовать в большой геополитической игре. Пока чиновники плетут свои нелепые интриги, человек, который абсолютно чист перед законом, уже третий месяц не может вернуться к жене и детям. Такая вот геополитика», – заключил защитник Горбенко.

Напомним, 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря.

Капитану корабля Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 07.06.18

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