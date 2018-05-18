Украинский суд признал российское гражданство моряков крымского сейнера

Представители Государственной пограничной службы Украины не смогли доказать в суде, что члены экипажа угнанного сейнера «Норд» являются гражданами «Незалежной». «Соломенский районный суд Киева рассмотрел вопрос о законности попытки пересечения границы экипажем рыболовецкого судна «Норд» по российским паспортам. Пограничники, согласно выводам суда, не сумели предоставить доказательства принадлежности моряков к гражданству Украины. В связи с этим материалы были отправлены на доработку.

Кроме того, судья объявила, что рыбаки могут забрать свои российские паспорта в любой момент, подтвердив факт законности выдачи и использования документов на территории Украины», – написал на своей странице в Фейсбуке адвокат крымчан Максим Могильницкий и добавил, что двоим морякам уже вернули документы.

По его словам, решение суда лишний раз подтверждает то, что заявления отдельных представителей Государственной пограничной службы Украины и прокуратуры, о том, что документы, выданные морякам в российском консульстве, поддельны – наглая ложь.

«Дело трещит по швам, политическая «начинка» лезет из всех щелей. И тот факт, что на роль мальчиков для битья в большой геополитической игре чиновники назначили самых обычных работяг, за которых, помимо адвокатов, некому заступиться, вызывает отвращение. Это ведь не политики, не военные и даже не бизнесмены, чьи суперджеты ежедневно приземляются в украинских аэропортах. Их двойные и тройные гражданства не тревожат чуткий сон нашей правоохранительной системы», – заключил адвокат.

Напомним, 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили, а затем угнали в порт Бердянска крымский сейнер «Норд». Рыбаки имели все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря.

Между тем, капитану корабля Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что ему может грозить до трех лет тюремного заключения. Экипаж привлекли к административной ответственности и теперь не выпускают из Украины, требуя признать себя гражданами «Незалежной» и предъявить соответствующие паспорта. Российские документы у моряков отобрали сразу после похищения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 18.05.18

Украинские артиллеристы убили в ДНР легендарного комбата «Пятнашки». / Знаменитые дворцы и музеи Крыма можно посетить бесплатно. / Ничего не бойтесь: украинские депутаты призвали сограждан посетить чемпионат мира по футболу в России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»