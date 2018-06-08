Украина рискует потерять половину урожая зерновых

Украины может потерять до половины всего урожая зерновых. Об этом заявила Всеукраинская аграрная рада (ВАР).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в южных, центральных и восточных областях страны отмечается затяжная засуха: например, в одном из районов Хмельницкой области единственный за последние 3 месяца дождь прошёл в конце мая.

«Больше всего жалоб поступило от сельхозпроизводителей Херсонской, Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Винницкой областей– сообщают в ВАР. – Прогнозируются потери до 50% урожая зерновых».

Напомним, еще несколько дней назад на Украине бурно радовались засухе в Крыму.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.06.18

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