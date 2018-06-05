Мустафу несло: Украина взяла на себя ответственность за засуху в Крыму

На Украине заявили, что засуха в Крыму – это заслуга «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Верховной рады, один из организаторов блокады Крыма Мустафа Джемилев заявил, что введение в 4 районах полуострова режима ЧС из-за засухи говорит о больших проблемах с водой. И руку к этом приложила Украина.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились, и пошло засоление в почве», – цитирует Джемилева «Обозреватель».

Он объявил, что Украина не будет обсуждать вопрос восстановления водоснабжения с Россией.

«А если даже кто-то и согласится открыть эти воды, то общественность, я думаю, быстро, во всяком случае, крымские татары снова быстро перекроют ее», – заявил нардеп.

И добавил, что «после деоккупации Крыма, Украине нужно будет вложить огромные средства, чтобы восстанавливать сельское хозяйство на полуострове».

Правда, не стал уточнять, сколько лично он, как депутат Верховной рады на протяжении последних 20 лет, «выбил» для полуострова средств из украинского бюджета.

Положение Крыма в украинский период, даже если судить только по официальной статистике, было незавидным: «Лучший бюджет Крыма в составе Украины составлял 22 миллиарда рублей», – сообщил в апреле 2018 года глава РК Сергей Аксенов. Для сравнения: бюджет Киева в 2013 году составлял 18,5 млрд гривен (37 млрд рублей по действующему курсу), а всего Крыма – 11 млрд – на содержание аппарата министерства внутренних дел Украины в том году потратили больше.

Сегодня бюджет Крыма составляет 53 млрд рублей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.06.18

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