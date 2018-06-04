Жара: в Крыму объявили режим ЧС

В четырех районах Крыма засуха привела к чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики Сергей Аксенов объявил режим ЧС в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, а также Советском районах полуострова. Соответствующее распоряжение опубликовало на официальном портале регионального правительства.

«Ввести с 09 ч. 00 мин. 02 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТСЧС) на территории Республики Крым режим функционирования «чрезвычайная ситуация», – говорится в документе.

Районным администрациям муниципальных образований поручено обеспечить выполнение решений Совмина РК по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а республиканскому минсельхозу – до 30 июня текущего года подготовить и направить в министерство сельского хозяйства РФ пакет документов для выделения компенсации сельхопроизводителям, лишившимся урожая.

Общее руководство по ликвидации чрезвычайной ситуации возложено на зампреда Совмина РК Юрия Гоцанюка.

Как уже сообщал «Новый День», бесснежная зима и засушливая весна привели к засухе в Крыму. Ущерб крымских сельхозпроизводителей уже превысил один миллиард рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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