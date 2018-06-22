Режим ЧС из-за засухи в Крыму распространился еще на два региона

Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Крыму введен еще в двух регионах республики. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Крыма.

По информации ведомства, режим ЧС ввели в Ленинском и Джанкойском районах. До этого он уже действовал в Красногвардейском, Нижнегорском, Советском и Первомайском районах.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства, введенный режим ЧС в указанных регионах упростит получение компенсации местным аграриям, оставшимся без урожая. Другие муниципалитеты, также пострадавшие от засухи, не стали этого делать, что может вызвать претензии у сельхозпроизводителей к региональным властям. Тем не менее, в минсельхозе предполагают, что такие аграрии все равно смогут получить компенсации, но обращаться за ними придется уже в индивидуальном порядке.

«С 3 по 5 мая представители министерства во главе с вице-премьером объехали все районы, пообщались со всеми местными властями. Предупредили о возникшей ситуации. В течение полутора месяцев у них была возможность оформлять документы, подавать их, сотрудничать с МЧС и министерством сельского хозяйства», – рассказали в пресс-службе министерства, добавив, что сроки завершены, и документы, собранные в шести регионах, будут направлены в правительство РФ.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предварительная сумма ущерба от засухи составила более 1 миллиарда рублей. В Минсельхозе РФ считают, что проблемы с орошением и нехваткой влаги, из-за чего аграрии в Крыму остаются без урожая, удастся решить в течение пяти лет. По данным ведомства, проводится реконструкция существующих мелиоративных систем, также планируется строительство специальных накопителей, которые будут аккумулировать паводковые воды.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.06.18

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