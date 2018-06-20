Аграриев Крыма спасут от засухи

В Минсельхозе России пообещали решить проблемы крымских аграриев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве утверждают, что водный баланс на полях республики будет восстановлен в течение пяти лет.

Напомним, перекрытие Украиной Северо-Крымского канала ударило по сельскому хозяйству республики. Площадь орошаемых земель существенно снизилась, и нехватка влаги прямо сказывается на урожайности. По данным правительства республики, из-за весенней засухи крымские аграрии понесли убытки на сумму более чем 1 миллиард рублей.

«Если говорить о Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, то там сегодня проявлена засуха, и Крым – один из регионов, который с ней столкнулся. Это отражается на урожайности зерновых, она снижена на 20%», – заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

В Минсельхозе России сообщили о строительстве специальных накопителей, которые будут аккумулировать паводковые воды. Кроме того, проводится реконструкция существующих мелиоративных систем. По мнению Хаутова, эти меры позволят в ближайшие годы изменить ситуацию в сельском хозяйстве Крыма в лучшую сторону.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 20.06.18

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