Засуха оставила крымских аграриев без 4 миллиардов рублей

В Крыму подсчитали потери аграриев от засухи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным министерства сельского хозяйства республики, недополученные доходы пострадавших предприятий превысили 4 миллиарда рублей.

Прямой ущерб сельхозпредприятий оценивают в 237 миллионов рублей. Документы по пострадавшим аграриям для возмещения ущерба передали в министерство сельского хозяйства РФ: «Пакеты документов прошли экспертную оценку. В настоящее время Минсельхозом России готовится распоряжение правительства Российской Федерации о предоставлении финансовых средств Республике Крым для возмещения ущерба предприятиям, пострадавшим в результате ЧС. На сегодня по 47 предприятиям подтвержден ущерб в размере 67 миллионов рублей», – сообщили в крымском министерстве сельского хозяйства.

Напомним, из-за засухи, которая оставила крымских аграриев без урожая, власти Крыма ввели режим ЧС. Его действие было распространено на 6 регионов республики. В Минсельхозе РФ прогнозируют, что проблемы с нехваткой влаги в Крыму удастся решить в течение пяти лет, в том числе при помощи реконструкции мелиоративных систем.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.08.18

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