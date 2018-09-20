Засуха в Крыму привела к подорожанию хлеба

Крымчан ждет подорожание цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в госпредприятии «Крымхлеб» – главном производителе, работающем в республике, посетовали на засуху и дорогое зерно. Что, по утверждению представителей предприятия, и является причиной для повышения цен на продукцию.

«Учитывая то, что обеспечение населения хлебом является важной задачей, единственным способом сохранить стабильную работу предприятия является вынужденное и неизбежное повышение цен на выпускаемую продукцию порядка 10% уже с 1 октября 2018 года», – цитирует «РИА Новости» директора «Крымхлеба» Андрея Венжегу.

Убытки, которые прогнозируют в предприятии, в случае сохранения нынешних цен, составят до 13 миллионов рублей каждый месяц.

Предложение «Крымхлеба» уже поддержали в Общественной палате Крыма. Общественники одобрили намерение повысить цены на хлеб, в случае если оно не будет распространено на социальные сорта, которые производятся на заводе предприятия.

Напомним, предприятие было национализировано в 2015 году Госсоветом Крыма после обращения правительства. В парламенте объяснили решение намерением обеспечить продовольственную безопасность республики.

Кроме того, на предприятии выявили массу нарушений федерального законодательства. Сотрудники «Крымхлеба» сами обращались к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой инициировать национализацию завода.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.09.18

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