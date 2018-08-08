Засуха в Крыму: масштаб украинского ликования как всегда не адекватен реальности

Украинские СМИ объявили о катастрофе в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средства массовой информации «Незалежной» активно публикуют материалы о «гибели» сельскохозяйственной отрасли на полуострове из-за дефицита воды, возникшего после перекрытия Северо-Крымского канала. Украинские эксперты уверяют, что аграрии в Крыму отказываются засеивать поля, опасаясь так и не дождаться урожая из-за нерегулярных поливов.

Крымские специалисты признают – проблемы есть. Однако их масштаб явно преувеличен украинскими СМИ, «смакующими» тему нехватки в Крыму одного из важнейших ресурсов.

По информации руководителя Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Крыма Владимира Паштецкого, сейчас в республике отказались от выращивания риса и сои. Вместо культур, которые требуют постоянного орошения, поля начали засеивать эфиромасличными и лекарственными растениями – горчицей, льном масличным, кориандром, зернобобовыми. Также выращивают новую для Крыма культуру – рыжик. Используются засухоустойчивые гибриды и сорта кукурузы, которые не требуют орошения. В целом, по данным Паштецкого, под овощеводство выделено до 15 тысяч га.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель НИИСХ, подобной засухи, которая пришла в Крым в этом году и нанесла ущерб озимым и яровым культурам, ученые не наблюдали более 50 лет. По его словам, это «основная причина», которая дает возможность говорить об уменьшении производства озимых и яровых культур.

«В последнее десятилетие на полуострове поливалось 130-135 тысяч гектар земель для орошения сельскохозяйственных культур. В этот объем входил рисовый севооборот, который составлял до 40 тысяч га, соя – до 23 тысяч га, кукуруза – до 10 тысяч га. Поливались экономически эффективные посевы семенников озимых, яровых, технических культур – до 10 тысяч га, до 20 тысяч га овощных культур, и остальные – 20 тысяч га, посевы для производства товарной продукции. Средняя урожайность озимых и зерновых за последние 15 лет была в пределах 2,1-2,3 т/га при валовом производстве от 750 тысяч тонн до 1,5 миллиона тонн. Исходя из этого, сравнив среднюю урожайность за 4 года, включая и этот год, а она составляет 2,65 т/га, – можно просто сказать, что урожайность сельскохозяйственных культур увеличилась», – рассказал Паштецкий, подчеркнув, что специалисты отмечают увеличение и естественного влагообеспечения.

По его словам, Крыму необходимо до 1,2 миллиона тонн зернофуражного баланса, с чем он вполне способен справиться. А остальную часть земель нужно определить под выращивание экономически эффективных культур (к примеру, нута, сорго, кориандра, подсолнечника), эфиромасличных культур и лекарственных растений.

«Увеличение посадки садов и виноградников – будущее Крыма. Воды для полива многолетних насаждений в Крыму сегодня хватает. В дальнейшем будут использоваться альтернативные источники – увеличение сбора поступающей воды, очистка дренажных, сточных, канализационных вод. Это известный в мировой практике путь для полива многолетних насаждений», – резюмировал Паштецкий.

В министерстве сельского хозяйства Крыма не считают критичным для аграрной отрасли перекрытие Северо-Крымского канала.

«Это дало толчок для того, чтобы наш регион стал самодостаточным. Благодаря беспрецедентной поддержке правительства России (а подобного финансирования Крым не получал за весь украинский период – порядка 7,2 миллиардов рублей на развитие АПК региона за последние годы), в республике с 2014 года введено в эксплуатацию более 14 тысяч гектаров мелиорируемых земель. Построены 15 скважин и два накопительных бассейна, объем каждого из них превышает 1 миллион кубических метров. На эти мероприятия было направлено более 600 миллионов рублей, с учетом финансирования на 2018 год. В текущем году федеральным бюджетом планируется 416,6 миллионов рублей на развитие мелиорации, введем еще дополнительно 3,5 тысяч га мелиорируемых земель», – сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, в регионе сохраняется стабильная ситуация с продовольственной безопасностью. В министерстве уверены, что с объемами пшеницы для нужд хлебозаводов и частных пекарен проблем не будет.

Власти Крыма заявляют об обеспеченности региона и питьевой водой: «Водохранилища естественного стока заполнены на 63%. Это 253 миллиона кубометров воды. С питьевой водой у нас никаких проблем нет», – заявил РИА «Новый День» вице-спикер Госсовета Крыма Эдип Гафаров.

Декан факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры Энвер Салиев считает, что ответственным за водоснабжение в республике следует применять более экономный подход к поставкам воды.

«В этом году переживать насчет питьевой воды не следует – водохранилища почти полные. Но к расходу ресурсов все равно следует относиться более рачительно. Питьевой воды в Крыму достаточно. Главное правильно ее распределить и правильно ей пользоваться», – сказал РИА «Новый День» Салиев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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