Дождались: питерские ученые разработали математическую модель водоснабжения Крыма

Ученые из Санкт-Петербургского горного университета озаботились решением проблемы с дефицитом воды в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты посетили полуостров, изучили состояние водохранилищ и исследовали подземные воды. После чего ученые заявили, что разработали программу, которая поможет преодолеть порог дефицита воды в регионе.

«Создав эту модель, мы можем решать прогнозные задачи. То есть, в начале мы показываем, что модель адекватна, что она полностью воспроизводит гидрогеологическую ситуацию. А дальше мы меняем условия. Скажем, увеличиваем водоотбор из скважин. Мы сможем сказать все – как на это отреагирует водоносный горизонт, насколько уменьшится уровень воды, насколько увеличится минерализация», – рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-Петербургского горного университета Дмитрий Устюгов.

В качестве еще одного способа сделать Крым регионом без дефицита воды, ученые рассматривают возможность развертывания сети установок, которые бы опресняли морскую воду. Однако ранее в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики сообщили, что подобное решение проблемы станет причиной увеличения тарифа на воду в 4,5 раз. Кроме того, для запуска установок потребуется большое количество электроэнергии, нехватка которой все еще ощущается в Крыму, несмотря на строительство новых станций.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией, на Украине в одностороннем порядке приняли решение прекратить поставки днепровской воды на полуостров. После перекрытия Северо-Крымского канала в первую очередь проблемы возникли у аграриев, которым пришлось отказаться от выращивания некоторых культур. В то же время, специалисты считают, что в Крыму вполне достаточно питьевой воды, и главным является лишь выработка эффективного подхода к ее использованию.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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