Медведев обязал обеспечить Крым водой

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев поручил Минприроды сформировать рабочую группу по обеспечению водой Крыма и других регионов страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо представителей министерства природы решением поставленной задачи займутся специалисты министерства сельского хозяйства, министерства обороны, корпорации «Росатом», Российской академии наук (РАН) и заинтересованных субъектов РФ.

«В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кабинета министров РФ.

Также Минсельхоз России совместно с Советом министров РК и правительством Севастополя обязаны разработать меры, направленные на стимулирование развития агропромышленного комплекса полуострова.

Отметим, данное поручение Медведев дал по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, которое состоялось на полуострове 30 июля.

Как сообщал «Новый День», Северо-Крымский канал, построенный в 1961-1971 годы, пропускал 1,2 млрд кубов днепровской воды в год. После возвращения Крыма в состав России, украинские власти решили «наказать» крымчан, лишив их стабильного водообеспечения, перекрыв поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 08.08.18

Тонкости перевода: на Украине запретили учебник английского, изданный в России. / Волшебник вдруг не прилетит: на Украине раскритиковали план Порошенко по иску к России. / В Крыму обнаружили останки древнего круглого корабля. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»