Опреснительные установки разорят жителей Крыма

Решение проблем с водообеспечением Крыма за счет развертывания сети установок по опреснению морской воды может разорить крымчан. По данным Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, тариф на воду, пропущенную через установку, может возрасти в 4,5 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще одной немаловажной проблемой, которая может возникнуть при реализации такого проекта, в ведомстве называют нехватку электричества. Также в Госкомитете утверждают, что могут возникнуть сложности с поиском места для вывоза отработанного материала с опреснительных установок.

Между тем, в поселке Каменка Первомайского района сейчас тестируется опреснительная станция, запущенная в рамках пилотного проекта. По словам главы Госкомитета Игоря Вайля, после окончания теста будет разработана программа, для того, чтобы решить проблемы жителей и других населенных пунктов, где вода также не соответствует ГОСТу по причине высокой минерализации. По его мнению, пилотный проект может доказать эффективность работы таких установок.

«Мы предложили полностью забрать функцию обеспечения водой Каменки на предприятия водхоза. Это позволит внедрить раздельное водоснабжение – техническое или питьевое. То есть мы со скважины напрямую будем подавать людям воду по 16 рублей на полив приусадебных участков, а для питья, по отдельному водоводу, будем пускать с этой установки. Снизится потребление воды, время работы установки, и два тарифа будут для людей удобней», – рассказал Вайль.

Стоит отметить, что по данным ведомства, в Крыму сейчас наблюдается рост минерализации подземных вод.

Вайль опроверг слухи о непригодном состоянии Северо-Крымского канала, назвав тех, кто их распространяет, «околоспециалистами, которые рассказывают байки»: «Если сейчас Украина откроет шлюз на Каховском водохранилище, канал заработает на 100%. Все содержится в исправности. Тем более что 160 километров из 300 находится в рабочем состоянии с 19 мая 2014 года – ни на секунду там не прекращалась подача воды в восточный регион Крыма», – заявил Вайль.

По его словам, Совмину Крыма предложено использовать инфраструктуру канала для обеспечения водой нуждающихся в этом предприятий химической промышленности. Проект может обойтись в 4,5 миллиарда рублей. Его реализация будет возможна после того, как будет запущен водовод для восточной части Крыма.

«Планируется строительство двух плотин, насосной станции, водовода длиной 33 километра и реконструкция существующего трубопровода на насосной станции №1», – пояснил Вайль.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.04.18

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