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В Крыму начинают строительство первой опреснительной станции

В Крыму начинают строительство первой опреснительной станции

Первую опреснительную станцию для подачи воды населению построят в Крыму до конца 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудование смонтируют в селе Каменка Первомайского района. Работы начнутся уже в сентябре.

«Это первая опреснительная установка, которая даст возможность жителям поселка пользоваться ГОСТовской водой», – рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

Опреснительная станция обойдется бюджету республики в 1,5 млн руб.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 07.09.17

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