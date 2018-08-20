Украина готова дать воду Крыму – даже в составе России

На Украине заявили о готовности рассмотреть возможность возобновления поставок воды в Крым. Но при определенных условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из главных требований для подачи днепровской воды через Северо-Крымский канал на территорию полуострова является официальное обращение России к Украине.

Кроме этого, в Киеве ожидают, что власти России в своем обращении назовут Крым «оккупированной территорией». Как утверждает заместитель руководителя так называемого украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, только после выполнения этих условий, в Киеве «из гуманитарных соображений» решат, подавать воду или нет.

Напомним, ранее глава Минэкологии Украины Остап Семерак назвал другую причину «водной блокады» Крыма. По его словам, специалисты в республике якобы не справляются обслуживанием Северо-Крымского канала, поэтому подача днепровской воды на территорию полуострова пока невозможна.

Учитывая, что высокопоставленные украинские чиновники постоянно противоречат друг другу, делая громкие заявления на тему дефицита воды в Крыму, можно предположить, что у руководства Украины нет реальных планов возобновить поставки ресурса на территорию полуострова. А комментарии политиков «Незалежной» о якобы катастрофических последствиях недостатка воды являются частью кампании по «очернению» региона после его воссоединения с Россией. Крымские специалисты хоть и признают наличие некоторых проблем из-за дефицита воды, но считают, что на Украине их масштаб явно преувеличивают.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 20.08.18

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