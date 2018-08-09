На Украине объяснили «водную блокаду»: Крым сам отказался от днепровской воды

На Украине заявили об осознанном отказе Крыма от днепровской воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Минэкологии «Незалежной» уверяют, что возобновление подачи дефицитного для полуострова ресурса по Северо-Крымскому каналу невозможно, так как местные специалисты якобы не могут справиться с обслуживанием системы.

«Они не могут обеспечить работу этого канала. Вода по украинской территории доходит до границы, и дальше мы не можем подать эту воду, потому что они не могут обеспечить ее прием. Агентство водных ресурсов, которое работает в подчинении министерству экологии и природных ресурсов, тратит бюджетные средства, средства украинских налогоплательщиков для того, чтобы держать в рабочем состоянии всю систему, в том числе и Северо-Крымский канал на территории Украины», – заявил глава министерства Остап Семерак.

Отметим, что решение украинских властей о перекрытии Северо-Крымского канала в 2014 году было односторонним. Инициатором «водной блокады» стал уроженец Крыма, украинский политик Андрей Сенченко. Он публично признал, что, занимая на тот момент пост замглавы администрации президента Украины, принимал решение с превышением должностных полномочий.

В Крыму рассуждения украинских чиновников называют мифами. Глава крымского Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль утверждает, что «все содержится в исправности» и «канал заработает на 100%», если только в Киеве сочтут нужным открыть шлюзы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 09.08.18

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