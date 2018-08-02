Не до фиников: Крым прекратит поставки зерна в Сирию

Засуха поставила крест на планах крымских хлеборобов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за отсутствия дождей на полуострове собрали в полтора раза меньше зерна, чем ожидали. Региональные власти планируют оставить весь собранный урожай в Крыму, приостановив экспортные поставки.

«Из Крыма зерно вывозится в Сирию, Ирак, Иран, по нашим данным, около 6 тысяч тонн уже вывезено. Мы собираемся приостановить вывоз зерна из Крыма и перенаправить его нашим потребителям, чтобы нам хватило до нового урожая», – сообщил глава регионального минсельхоза Андрея Рюмшина.

Как уже сообщал РИА «Новый День», ранее планировалось отправить в Сирию 100 тысяч крымского зерна урожая 2018-го года. В обмен сирийская сторона обещала поставить в Крым оливки, оливковое масло и плодоовощную продукцию.

Кроме того, по словам крымского министра, на полуострове есть запасы зерна с прошлых лет – в общей сложности более 300 тысяч тонн, 80% которых – это продовольственное зерно.

«Мы попросим Минсельхоз РФ не реализовывать его: дадим возможность нашим производителям хлеба выкупить зерно. Этот резерв хранился у нас на протяжении трех лет и сейчас будет использован», – заявил Рюмшин.

Напомним, в минувший вторник министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что, несмотря на засуху, Крым не испытывает и не будет испытывать дефицита зерновых. На крайний случай существуют запасы Южного федерального округа.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 02.08.18

В Керчи предприниматель перевозил мусор с пляжей на городское кладбище. / Закарпатье все? Венгрия назначила своего министра по делам украинской области. / Первый тренер Усика: «Александру не нужны награды Украины, запятнанные кровью». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»