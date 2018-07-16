Засуха: урожай зерновых в Крыму составил 60 процентов от обычного

Несмотря на засуху, дефицита зерна в Крыму не будет. Об этом заявил ВРИО директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштетский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среднем в Крыму собирают около 1,5 млн тонн зерна. В текущем году урожай не превысит 900 тыс тонн. Однако, по словам Паштетского, этот объема вместе с прошлогодними запасами хватить, чтобы до следующего урожая прокормить и крымчан, и туристов.

Напомним, из-за засухи введен режим ЧС в 6 районах Крыма: Ленинском, Красногвардейском, Первомайском, Советском, Нижнегорском и Джанкойском. Последние два пострадали еще и от града.

В целом, ущерб сельхозпроизводителей Крыма от капризов погоды в текущем году превысил полмиллиарда рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.07.18

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