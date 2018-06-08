«Оставим Крым в покое»: в Германии предложили вернуть Россию в G8

Россию нужно вернуть в G8 и разногласия по поводу Крыма не должны этому мешать. Об этом заявил председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2002 по 2014 год Россия была полноправным членом «Большой восьмерки», но после крымского референдума ее исключили из группы.

«Если бы у русских спросили, хотят ли они вернуться, то это стало бы сигналом к разрядке, – цитирует Платцека T-online. – Давайте временно отложим Крымский вопрос, чтобы иметь возможность говорить о других темах».

Напомним, сегодня лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады встретятся в канадской Ла-Мальбе в формате G7.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против возвращения

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