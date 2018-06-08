Трамп выступил за возвращение России в состав G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть принята в состав G8, сообщает агентство «Блумберг». По данным агентства «Рейтер», Трамп также считает, что Россия должна участвовать в саммите G7, который стартует сегодня в канадском Квебеке.

«Возможно, политически некорректно говорить так, но нравится вам это или нет, но нам надо заняться мировыми проблемами. G7, которая была раньше G8, выгнала Россию. Теперь необходимо вернуть Россию обратно – она нужна нам за столом переговоров», – сказал президент США журналистам. Трамп добавил, что будет рекомендовать такое решение относительно РФ. В то же время американский президент вновь заявил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы. Трамп назвал себя «самым страшным ночным кошмаром России».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что «гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны». Сегодня представитель Кремля, комментируя слова американского лидера, заявил, что Россия «делает акцент на других форматах», передает РИА «Новости».

Один из лидеров немецкой партии «Левые», депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее высказалась за возвращение России в состав G8 для противодействия США. «Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть [стран] проводить не хотят», – сказала Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk. – Это политика, в которой мы подчинили себя США, и это нужно преодолеть. Возвращение России в «восьмерку» станет противовесом».

РФ, по мнению немецкого политика, играет важную роль в решении экономических и мировых проблем. Обеспечить безопасность Европы без России невозможно, отметила Вагенкнехт. «Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться», – подчеркнула она.

За возвращение России в G8 также выступил председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. «Если бы у русских спросили, хотят ли они вернуться, то это стало бы сигналом к разрядке, – цитирует Платцека T-online. – Давайте временно отложим Крымский вопрос, чтобы иметь возможность говорить о других темах».

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила, что возвращение России в G8 невозможно, пишет немецкое издание Bild. По ее словам, члены G7 являются приверженцами соблюдения международного правопорядка, а присоединение Россией Крымского полуострова является нарушением норм международного права.

Россия входила в G8 до начала конфликта на Украине в 2014 году. Кроме нее, членами неофициального клуба промышленно развитых западных стран были Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Саммит G7 в этом году продлится два дня. Встреча впервые может окончиться без подписания совместной декларации. Конфликт между участниками клуба вызван торговыми противоречиями между США и странами Европы, а также несовпадением дипломатических взглядов – в частности, на ядерную сделку с Ираном.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.06.18

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