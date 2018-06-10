G7 призвала Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозила санкциями

Лидеры G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозили новыми ответными мерами. Такие заявления содержатся в итоговом коммюнике саммита группы.

«Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима», – говорится в документе. Главы семи государств заявили о готовности «принять дополнительные ограничительные меры» в отношении РФ. «Группа семи» также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

Тем не менее, лидеры договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда «это в наших интересах», передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», саммит G7 в этом году продлится два дня. Встреча впервые может окончиться без подписания совместной декларации. Конфликт между участниками клуба вызван торговыми противоречиями между США и странами Европы, а также несовпадением дипломатических взглядов – в частности, на ядерную сделку с Ираном.

Россия входила в G8 до начала конфликта на Украине в 2014 году. Кроме нее, членами неофициального клуба промышленно развитых западных стран были Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Квебек, Иван Гридин

Квебек. Другие новости 10.06.18

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