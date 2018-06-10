российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 июня 2018, 09:32 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

G7 призвала Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозила санкциями

Фото: Reuters

Лидеры G7 призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозили новыми ответными мерами. Такие заявления содержатся в итоговом коммюнике саммита группы.

«Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима», – говорится в документе. Главы семи государств заявили о готовности «принять дополнительные ограничительные меры» в отношении РФ. «Группа семи» также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

Тем не менее, лидеры договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда «это в наших интересах», передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», саммит G7 в этом году продлится два дня. Встреча впервые может окончиться без подписания совместной декларации. Конфликт между участниками клуба вызван торговыми противоречиями между США и странами Европы, а также несовпадением дипломатических взглядов – в частности, на ядерную сделку с Ираном.

Россия входила в G8 до начала конфликта на Украине в 2014 году. Кроме нее, членами неофициального клуба промышленно развитых западных стран были Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Квебек, Иван Гридин

Квебек. Другие новости 10.06.18

Европарламент призвал Порошенко присоединиться к ЛГБТ-сообществу. / Ученые обнаружили в России древнейшего на планете возбудителя чумы. / Американцы объявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Трамп выступил за возвращение России в состав G8

Метки / Санкции против России

Бизнес-омбудсмен попросил Путина поднять цены на импортные вина

Путин о торговой войне: США вводят санкции против Европы

А что санкции? Торговый оборот России и США растет

Эксперты указали на риски срыва госпрограммы вооружений РФ

Премьер-министр Италии призвал к отмене санкций против России

В Швейцарии из-за санкций США заморожены счета Вексельберга на 1 млрд

«Уголовка» за исполнение антироссийских санкций «кошмарит» бизнес и Госдуму

Кабмину велели разработать программу поддержки бизнеса Дерипаски

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Европа, Санкции против России, Сирийский кризис, Сирия, США,

Новости партнеров