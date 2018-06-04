Германия устала от командира в лице США и хочет вернуть Россию в G8

Клубу мировых держав нужно вернуться к формату «Большой восьмерки» (G8), восстановив членство России. Москва будет выступать противовесом Вашингтону, который диктует свои условия остальным государствам. Об этом заявила зампредседателя Левой партии Германии (ЛПГ) в бундестаге Сара Вагенкнехт

«Мы исключили Россию из «Большой восьмерки». Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть [стран] проводить не хотят», – сказала Вагенкнехт в интервью радиостанции Deutschlandfunk. – Это политика, в которой мы подчинили себя США, и это нужно преодолеть. Возвращение России в «восьмерку» станет противовесом».

РФ, по мнению немецкого политика, играет важную роль в решении экономических и мировых проблем. Обеспечить безопасность Европы без России невозможно, отметила Вагенкнехт. «Европа заинтересована в хороших отношениях с Россией. Немецкая внешняя политика всегда была такой, и я считаю, что мы должны к ней вернуться», – подчеркнула она.

Россию исключили из G8 в 2014 году, когда Евросоюз и США ввели санкции в отношении Москвы за присоединение Крыма. В 2016 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выступал за возвращении РФ в «восьмерку».

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 03.06.18

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