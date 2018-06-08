Наконец! Алуштинский санаторий заставили снести забор, преграждающий путь к морю

По требованию прокуратуры демонтирован забор, преграждающий доступ к береговой полосе в поселке Утёс под Алуштой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пройти на пляж посёлка можно было только через территорию санатория «Утёс», который обнес её забором, перегородив все выходы и заперев на замок пожарный въезд. Металлические ограждения «радовали» местных жителей долгие годы. Крымчане и отдыхающие там туристы неоднократно жаловались в компетентные органы на то, что пройти к морю можно только через санаторий, заплатив за вход 50 рублей.

В этом году прокуратура всё же усмотрела в металлических ограждениях нарушение законодательства. «Установлено, что АО «Санаторий «Утес», в нарушение условий договора аренды земельного участка, перекрыл доступ к пляжу установлением металлического забора. При этом преграда появилась не только на единственном пути, ведущем к береговой полосе, но также и объектам особо-охраняемых природных территорий – парку-памятнику садово-паркового искусства регионального значения «Утес-Карасан» и памятник природы регионального значения «Непокоренный», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

За несоблюдение условий по обеспечению свободного доступа к морю и пляжу общего пользования акционерному обществу «Утёс» назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, а заместителю генерального директора по безопасности общества придётся заплатить 40 тысяч рублей.

Утёс, Анастасия Зук

Утёс. Другие новости 08.06.18

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