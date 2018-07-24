Крымская прокуратура потребовала открыть для всех желающих популярный пляж

По требованию прокуратуры устранены препятствия для доступа к алуштинскому пляжу «Эврика».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько лет назад вокруг пляжной территории был установлен забор и контрольно-пропускной пункт, ключи от которого имелись только у владельцев рядом стоящих эллингов, а также у их постояльцев.

После того как прокуратура Алушты этим летом провела проверку соблюдения водного законодательства РФ, проход был открыт для всех желающих, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Между тем, местные жители не верят в то, что «Эврика» открыта на продолжительное время. В «Черном списке Алушты» одни горожане выдвигают свои сроки «доступности» популярного пляжа: «Сейчас пару месяцев сезона пройдёт, бабла соберут те, кто ограничивал доступ, и дадут кому надо в нужном объёме». Другие дают наводку: «Пляж санатория «Алуштинский» – бывший военный санаторий, так же не пускают людей, требуют пропуска».

Как сообщал «Новый День», в начале июня в поселке Утёс под Алуштой был демонтирован забор, преграждающий доступ к береговой полосе.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 24.07.18

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