Порошенко публично отказался от международных обязательств по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского формата переговоров по Донбассу не существует и назвал это очередной дипломатической победой «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такими откровениями Порошенко выступил перед студентами Киевского национального университета имени Шевченко.

По его словам, ситуацию в Донбассе обсуждают либо в нормандском формате, где участниками переговоров являются главы России, Германии, Франции и Украины, либо трехсторонней комиссией:

«Заявляю: она является трехсторонней, а не пяти, как хотела Россия. И это тоже дипломатическая победа Украины, поскольку участниками Трехсторонней контактной группы являются Украина, Россия и посредник – ОБСЕ, – цитирует Порошенко «Интрефакс». – Если вы найдете какой-либо другой формат, где будет Путин, я готов его рассматривать. Уверяю: таких форматов не существует.

В Донбассе в ответ на это заявление обратили внимание: Украина на всех международных площадка тверди, что неукоснительно соблюдает минские соглашения, и речи Порошенко свидетельствуют об отказе Киева от международных обязательств.

Напомним, Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в Минске представителями Украины, России, непризнанных Донецкой и Луганской независимых республик и ОБСЕ.

Со стороны Украины этот документ, предусматривающий меры по деэскалации вооруженного конфликта в Донбассе, подписал уполномоченный Порошенко Леонид Кучма. А сам президент Украины 12 февраля 2015 года подписал Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений, в которой в числе прочего закреплено: «Лидеры будут и впредь привержены выполнению минских соглашений».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.06.18

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