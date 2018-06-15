ЛНР заявила о возможности вернуться в состав Украины

Луганская народная республика (ЛНР) может остаться в составе Украины, если Киев выполнит Минские соглашения. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.

«Если Украина найдет в себе силы изменить радикально на 180 градусов свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений», – цитирует Дейнего «РИА Новости». Глава МИДа уточнил: ЛНР хочет обрести «некоторую степень самостоятельности» в отношениях с Украиной, «но как самостоятельный субъект, включенный в это государство», то есть речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

Однако, отметил чиновник, практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс.

«Им нужна только территория, – подчеркнул чиновник. – И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное – полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий».

Он отметил, что отторжение территории от государства ведет либо к самостоятельному существованию этой территории, либо ее присоединению к другим субъектам международного права.

«Наша самостоятельность прописана в Комплексе мер, мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий», – заключил Дейнего.

Как уже сообщал «Новый День», нынешнее руководство Украины категорически отрицает возможность федеративного устройства государства, а президент Петр Порошенко публично заявил, что Минского формата переговоров не существует.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 15.06.18

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