Крымские фермеры опрыскали ядохимикатами поля с пчёлами – убытки огромны

Пчеловоды Красногвардейского района понесли огромные убытки из-за фермеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фермеры обработали ядохимикатами поля, где находились пчелиные ульи. Что привело к гибели пчел.

Возмущенные пчеловоды обратились к депутату Госдумы, экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской, которая предположила, что фермеры могли отравить пчел не только из-за своей безалаберности, но и по злому умыслу.

По ее словам, в ситуацию вмешались власти района и прокурор, чтобы наладить взаимодействие между фермерами и пчеловодами, и не допустить еще одного массового отравления пчел. Тем не менее, депутат решила обратиться и в силовые органы, так как считает, что аграрии возможно совершили преступление.

«В связи с тем, что в действиях таких нерадивых фермеров могут усматриваться признаки состава уголовного преступления, мной были направлены депутатские запросы в прокуратуру региона, органы контроля и правоохранителям для проверки и принятия мер», – написала Поклонская у себя на странице в Facebook.

Красногвардейский район, Леонид Маковецкий

Красногвардейский район. Другие новости 09.06.18

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