Томские аграрии обратились в Россельхознадзор из-за массовой гибели пчел

Несколько региональных пчеловодств Томской области направили в управление Россельхознадзора уведомления о массовой гибели пчёл. Как сообщили в пресс-службе ведомства, не исключают, что ЧП вызвано действием химикатов.

«Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», – говорится в сообщении ведомства.

Региональное управление Россельхознадзора указывает на отсутствие у ведомства полномочий по контролю за безопасным применением пестицидов и агрохимикатов на территории России.

Этим летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.

По словам президента Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфира Маннапова, потери для российской экономики из-за массовой гибели пчел могут составить 1 трлн рублей.

Как писал «Новый День», на днях стало известно, что в России появилось первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел. Фигурант – компания, которая, вероятно, нарушила правила по борьбе болезнями и вредителями растений.

По данным следствия, массовая гибель пчел была зафиксирована 14 июня 2019 года в Корсаковском районе Орловской области. Тогда погибли более 300 пчелосемей, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что ООО «Отрадаагроинвест» нарушило правила борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы. Работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» (ч.2 ст.249 УК РФ). Расследование продолжается.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 26.07.19

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