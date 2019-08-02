На Урале массово гибнут пчелы. Владельцы пасек подозревают, что насекомых отравили (ФОТО, ВИДЕО)

Уральские пчеловоды бьют тревогу из-за массовой гибели медоносных насекомых. Накануне пасечники встретились с владельцем местных полей и сотрудниками Россельхознадзора, чтобы вместе выяснить, в чем причина гибели пчел. Подробности – в материале «Нового Дня».

Массовая гибель пчел на Урале

В Верхней Боевке пчелы начали погибать 12 июля, рассказывает Игорь Подкорытов. Тот день был солнечным, потому все его насекомые «работали» в полях. В обед пчеловод заметил, что возле его ульев стали скапливаться мертвые пчелы, которых выталкивали из улья. Выяснилось, что массовый мор начался и на других пасеках. У Игоря Подкорытова жили 27 пчелиных семей, 80% из которых сильно пострадали.

Пчеловоды сразу отмели версию о том, что насекомые заболели, так как мор начался моментально. «Где-то чем-то они отравились», – сделали вывод жители Верхней Боевки.

Игорь Подкорытов

Игорь Подкорытов предположил, что отравиться пчелы могли на поле, которое принадлежит сельскохозяйственному предприятию ООО «Никольское». Мол, возможно, там могли распылить без предупреждения пестициды. Потому пчеловоды обратили в ветеринарную службу, полицию, а после и в Россельхознадзор. «Когда вызвали полицию, они приехали вечером. Тут же приехал директор ООО «Никольское» Юрий Устинов. Мы ему первые претензии высказали, мол, почему вы нам не сообщили, что вы будете опрыскивать поля. На что он ответил: «Я не опрыскивал пестицидами, я опрыскивал листовой подкормкой. И я вам не обязан об этом говорить и говорить я об этом не буду», – вспоминает пчеловод.

Юрий Устинов объясняет собравшимся, что не использовал инсектициды

Накануне состоялась встреча, на которую пришли пострадавшие владельцы пасек, сотрудники Россельхознадзора, ветеринарной службы, а также сам руководитель ООО «Никольское». Юрий Устинов уверен, что пчелы погибли не по его вине. Мол, в тот период он только вел подкормку на своих полях. «Я настаиваю на том, чтобы проверили все окружающие огороды на предмет травли колорадского жука. В это время было массовое цветение картофеля, массовый выход колорадского жука. Возьмите эти пробы по всем соседям. Я хочу, чтобы проверили лесников – была или нет обработка против клеща», – утверждает директор сельскохозяйственного предприятия.

В общей сложности в управление Росссельхознадзора по Свердловской области поступило пять заявлений о том, что произошел массовый мор пчел в деревне. Ранее в рамках расследования ветеринарная служба отобрала пробы для исключения инфекционных заболеваний. В результате лабораторных исследований их не выявили. Потому сотрудники надзорного ведомства взяли образцы меда и подмора пчел у пострадавших, чтобы проверить их на следы ядов.

Как писал ранее «Новый День», в России появилось первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» (ч.2 ст.249 УК РФ). Фигурант – компания, которая, вероятно, нарушила правила по борьбе болезнями и вредителями растений. По данным следствия, массовая гибель пчел была зафиксирована 14 июня 2019 года в Корсаковском районе Орловской области. Тогда погибли более 300 пчелиных семей, сообщает областное управление СКР.

«Согласно инструкции, пестициды должны применяться в вечернее время или ранним утром и обязательно нужно предупреждать всех пчеловодов о том, что на этом близлежащем поле будет проводиться обработка пестицидами, чтобы пчеловоды вывезли свои пасеки, либо прикрыли, если это будет в утреннее время проводиться. В настоящее время мы не можем сказать, виноваты аграрии или пчеловоды, потому что еще комиссия работает. Выводы будут сделаны где-то, наверное, в конце августа», – дополнила заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.

По данным Россельхознадзора, помимо Сысертского ГО массовый мор пчел произошел также в Тугулымском, Ирбитском и Сухоложском районах.

Сами пчеловоды Верхней Боевки говорят, что если в меде найдут пестициды – весь продукт придется уничтожить. Но для них главное, чтобы пострадавшие пчелиные семьи перестали погибать и смогли пережить зиму.

Деревня Верхняя Боевка, служба информации

Деревня Верхняя Боевка. Другие новости 02.08.19

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