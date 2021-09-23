«Погибли все до одной»: уральские пасечники несут миллионные ущербы из-за плантаций рапса

По информации замначальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдии Щербаковой, в этом году на Среднем Урале пасечники понесли ущерб в миллионы рублей. Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции, посвященной безопасному использованию пестицидов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в Свердловской области

По ее словам, год от года увеличиваются площади, используемые под масленичные культуры, такие как рапс. А растения обрабатывают инсектицидами для защиты от вредителей. Эти пестициды – первые по классу опасности для пчел. «Мы видим, что предприятия не уведомляют пасечников, то есть юридические лица перед началом обработки ленятся ставить информационные знаки, которые требуют санитарные нормы. Они не публикуют эту информацию в СМИ, на информационных стендах, щитах», – сообщает эксперт. Утром пасечник с утра выпускает пчел, а они летят туда, где цветет рапс, – в итоге пчелы гибнут.

Специалисты говорят, что производитель рапса должен понимать, что без опыления он не получит достаточного количества семян, а пчела – это опылитель. Здесь страдают интересы обоих. У пасечника гибнет пчела, а сельхозпредприятие не добирает урожая. По словам экспертов Россельхознадзора, только в одном районе Свердловской области за лето погибло 320 пчелосемей.

Директор ООО «Галкинское» Василий Мельниченко рассказал «Новому Дню», что держит 12 ульев, хоть в этом году меда получил мало, но пчелы здоровы. А вот у его соседа-фермера погибли все до одной: «Грешат, что это кто-то пестициды применял. Я не знаю об этом, но в любом случае 20 ульев сосед потерял».

По словам Клавдии Щербаковой, в организации разработали специальную информационную систему: «В ней будет предусмотрен модуль взаимоотношений между предприятиями, которые применяют пестициды, и пчеловодами. В нем будут информировать о предстоящих обработках».

«Новый День» уже писал о массовой гибели пчел под Сысертью. Тогда пчеловоды в трагедии обвиняли владельца местного сельхозпредприятия, который так же обрабатывает пестицидами растения, не уведомляя пчеловодов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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