За год в Свердловской области погибло 15% пчел, ущерб превысил 150 млн

За год в Свердловской области погибло 1000 пчелосемей – это 15% ульев региона. Об этом замначальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия Щербакова сообщила сегодня на пресс-конференции.

По данным министерства агропромышленного комплекса, на июль 2021-го в области было зарегистрировано 6511 пчелосемей. Больше всего их в Талицком районе – 106 хозяйств, 772 улья.

Председатель регионального отделения Союза пчеловодов России Валентин Суставов считает, что пчел погибло в три раза больше, так как многие держат по 1-2 улья, поэтому не регистрируются. По словам эксперта, ущерб от гибели одной пчелосемьи составляет 8 тысяч рублей. К этому добавляется ущерб от недополученного меда и пчелопродуктов – перги и прополиса. Общий ущерб, таким образом, превысил 150 миллионов рублей.

Также, по словам спикеров, в ближайшие годы планируется увеличить площади, используемые под масленичные культуры, такие как рапс. А эти растения обрабатывают инсектицидами для защиты от вредителей – первыми по классу опасности для пчел. Предприятия не уведомляют пасечников об обработках, пчелы летят на цветущий рапс и погибают. Эксперт Россельхознадзора Клавдия Щербакова пояснила, что пчела может принести яд в улей, в таком случае погибнет вся семья.

Специалисты отмечают, что производитель рапса должен понимать: без опыления он не получит достаточного количества семян, а пчела – это опылитель. Здесь страдают интересы обоих. У пасечника гибнет пчела, а сельхозпредприятие не добирает урожая.

«Посевы рапса будут расти, будут множиться обработки полей, потому что субсидия государства на производство масленичных культур была увеличена в 2021 году относительно предыдущего в 2,5 раза – до 8,4 миллиарда рублей», – поделился Валентин Суставов, добавив, что в 2022 году эта цифра увеличится до 9,4 млрд.

Клавдия Щербакова рассказала, что в Россельхознадзоре разработали специальную информационную систему: «В ней будет предусмотрен модуль взаимоотношений между предприятиями, которые применяют пестициды, и пчеловодами. В нем будут информировать о предстоящих обработках».

Энтомолог Павел Рудоискатель, сотрудник кафедры зоологии Института естественных наук и математики УрФУ, пояснил в комментарии «Новому Дню», что гибель пчел – это мировая тенденция, но к глобальной катастрофе вряд ли приведет: «Пчела – самый лучший опылитель, сокращение числа пчел может стать причиной низкого урожая, также растения будут меньше размножаться. Но в таких случаях, если одна группа исчезает, то на ее место может встать другая, например, опыляют растения у нас осы, есть мухи-журчалки». При этом желательно пчел все же сохранить.

«Новый День» уже писал о массовой гибели пчел под Сысертью. Тогда пчеловоды в трагедии обвиняли владельца местного сельхозпредприятия, который обрабатывает ядохимикатами поля.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

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