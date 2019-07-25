В России возбудили первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел

В России появилось первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел. Фигурант – компания, которая нарушила правила по борьбе болезнями и вредителями растений.

По данным следствия, массовая гибель пчел была зафиксирована 14 июня 2019 года в Корсаковском районе Орловской области. Тогда погибли более 300 пчелосемей, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что ООО «Отрадаагроинвест» нарушило правила борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы. Работниками предприятия не были приняты своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Расследование продолжается.

Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов ранее заявил, что потери для российской экономики из-за массовой гибели пчел могут составить 1 трлн рублей

Этим летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.

Орел, Служба информации РИА «Новый День»

Орел. Другие новости 25.07.19

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