Массовая гибель пчел сулит России триллионный убыток

Потери для российской экономики из-за массовой гибели пчел могут составить 1 трлн рублей, заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.

Этим летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.

«Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять триллион рублей», – сказал Маннапов на экспертном совещании по проблеме массовой гибели пчел, которое прошло на площадке комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В мероприятии участвовали представители Россельхознадзора, профильных ассоциаций, предприятий отрасли.

Позже, как передает РИА «Новости», Маннапов уточнил, что потери оценивались по высеивающимся в России энтомофильным, то есть опыляемым насекомыми, сельскохозяйственным культурам. «По этим итогам при уничтожении 30% пчел мы теряем полтриллиона. А если, как сейчас, идет гибель 60% пчел, мы теряем триллион денег», – заявил президент ассоциации.

В свою очередь глава Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского край Сергей Тастан отметил на совещании глобальность вопроса массовой гибели пчел из-за применения пестицидов. «Именно от опыления зависит 80% (производства – ред.) нашей пищевой продукции, прежде всего, от пчелы», – сказал представитель отрасли. По его словам, из-за бесконтрольного использования химикатов, в том числе китайского производства, земля уничтожается, и это видно по многим сельхозкультурам. Поэтому полномочия по регулированию использования этих веществ нужно вернуть Россельхознадзору, считает Тастан.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.19

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