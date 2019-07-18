Массовое вымирание пчел, отмеченное в настоящее время в ряде регионов России, стало очередным отражением «экологической политики» правительства РФ, при которой защитники природы, пытающиеся «расшевелить» власти, воспринимаются как донкихотствующие фрики. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает известный политик и общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Эпидемия вымирания пчел, которая этим летом так обеспокоила жителей России, идет по миру не первый год и даже нашла свое отражение в массовой культуре. В известном британском сериале «Черное зеркало» почти три года назад на экраны вышел эпизод, рассказывающий о мире, в котором все пчелы уже вымерли. В фильме решение было найдено – функции пчел стали выполнять сотни миллионов миниатюрных кибернетических дронов.

На наших глазах мрачная фантастика становится реальностью. В Америке, Европе, Азии за последние пять-десять лет, по оценкам специалистов, популяции диких пчел сократились на 25-30%, а домашних – примерно в два раза. И нигде правительства не рвутся тратить миллиарды на решение проблемы, хотя ученые рисуют довольно мрачные картины того, что может последовать за исчезновением пчел. Причем рисуют эти картины с полным на то основанием. Ведь мы не просто рискуем лишиться пары ложек меда к завтраку. Под угрозой уничтожения оказываются все растения, которые опыляют эти насекомые.

Увы, кибернетические дроны остаются недостижимой фантастикой, а правительства, не намеренные принимать решительных мер «ради пары сотен голосов зеленых» или даже нескольких тысяч голосов пасечников, – досадная реальность. И к нашему правительству это тоже относится. Разные специалисты называют целый ряд факторов, приводящих к вымиранию пчел – от глобального потепления и ухудшения экологии до мобильных телефонов. Но практически все сходятся на том, что безответственное и бесконтрольное применение ядохимикатов при обработке сельхозугодий жизнь этим полезным насекомым однозначно не продлевает. И если борьба с глобальным потеплением или запрет мобильных телефонов – меры из области фантастики, правовое регулирование и контроль в деле обращения с удобрениями и ядохимикатами правительству вполне по силам – было бы желание.

Понятно, что проблема не так просто решается и затрагивает сферу продовольственной безопасности. Но если власти не хотят шевелиться сами, их надо расшевелить и направить на решение этой проблемы силами общества. Пока мы видим, что экологические активисты скорее воспринимаются как донкихотствующие фрики, а лоббистский потенциал пчеловодов и аграрных баронов просто несопоставим. Если у губернатора перемрут пчелы, его просто пожурят, а вот если упадет урожай из-за слишком трепетного отношения к окружающей среде – оргвыводы могут быть серьезнее. Пока все происходит именно так – мы ничего не изменим.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 16.07.19

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