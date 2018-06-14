Парламент Сербии рассмотрит вопрос о признании российского Крыма

В парламенте Сербии вынесут на голосование вопрос о признании Крымского полуострова частью России. Об этом заявил лидер Сербской радикальной партии Александр Шешель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппозиционная радикальная партия – вторая по численности в сербском парламенте. И ее представители подчеркивают: Россия всегда была для Сербии ключевым партнером. Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии, а Белград платит тем, что не признает территориальную целостность Российской Федерации.

Вынести вопрос по Крыму на голосование оппозиционных депутатов подтолкнул президент страны Александр Вучич, заявивший: Сербия не признает Крым частью России из-за проблемы Косово.

«Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косово. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» – аргументировал свою позицию Вучич.

Но в парламенте его раскритиковали: «Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России», – цитируют «Известия Шешеля, подчеркивающего, что вопрос о независимости Крыма и его воссоединении с Россией решался на референдуме, тогда как в Косово референдум не проводился. «Белград не должен поддаваться давлению Евросоюза и НАТО», – резюмировал глава парламентской оппозиции.

Вопрос о признании российского Крыма будет вынесен на голосование в сентябре текущего года.

Белград, Артем Рокотов

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