В Сербии опять поднимают вопрос статуса Крыма

Сербская радикальная партия намерена поставить перед правительством Сербии вопрос о признании российского статуса Крымского полуострова. Об этом во время видеомоста «Москва – Симферополь» заявил член партии, депутаты Народной скупщины Сербии Александр Шешель.

«Моя политическая партия хочет призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, Крым и Севастополь как ее часть, потому что Россия является самым сильным союзником Сербии в Совете Безопасности ООН и защищает территориальную целостность Сербии в вопросе Косово, – цитирует политика «Российская газета». – Нам нужно признать территориальную целостности Российской Федерации, это политическая позиция моей партии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шешель уже высказывал намерение поставить вопрос о признании Крыма частью России. В июне прошлого года он заявлял: «Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России».

Вопрос собирались вынести на голосование в сентябре прошлого года, но что-то пошло не так.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.11.19

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