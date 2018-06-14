Аксенов определился с новым главой Мининформа Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра внутренней политики, информации и связи республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность получил Сергей Зырянов, занимавший пост первого заместителя министра. Соответствующий указ главы Крыма опубликован на портале правительства республики.

Ранее должность министра занимал Дмитрий Полонский, совмещая ее с работой вице-премьера. По решению Сергея Аксенова, Полонский, отставив пост министра, продолжит курировать ведомство, как и весь внутриполитический блок правительства.

Зырянов работает в Мининформе с 2014 года, начав карьеру в министерстве с должности заведующего отделом внешней рекламы. После чего был повышен до заместителя министра – начальника управления внутренней политики. В украинский период был депутатом VI созыва Центрального районного совета Симферополя, возглавлял коммунальное предприятие «Старый год» Симферопольского горсовета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.06.18

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