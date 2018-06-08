Глава Крыма назначил Полонского вице-премьером и уволил заместителя министра спорта

Экс-глава мининформа Крыма Дмитрий Полонский назначен на пост вице-премьера РК.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксёнов. «Назначить Полонского Дмитрия Анатольевича на государственную должность Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым с 9 июня 2018 года на срок полномочий Главы Республики Крым, освободив его от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым», – говорится в документе, размещенном на официальном портале правительства Крыма.

Как сообщал «Новый День», Полонский на посту вице-премьера будет курировать не только Министерство внутренней политики, информации и связи и ряд регионов, но и Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. И в целом будет отвечать за весь внутриполитический блок крымского правительства.

Кадровые перестановки в крымском правительстве не закончились. Так, в министерстве спорта освободилось кресло заместителя министра: «Освободить Ярычевского Константина Павловича от должности заместителя министра спорта Республики Крым по соглашению сторон», – говорится ещё в одном указе главы Республики.

Симферополь, Анастасия Зук

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