В Крыму освободилось место главы мининформа

Глава мининформа Крыма Дмитрий Полонский освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение принял сегодня Госсовет республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Полонский сохранил пост вице-премьера Крыма. «Все задачи, которые необходимо было осуществлять, будучи совмещающим эти должности, по большому счету выполнены, – объяснил должностные изменения Полонский. – Мы прошли достаточно успешно полный политический цикл от референдума до выборов президента. На сегодняшний момент хозяйственные внутренние задачи, которые министерство самостоятельно может достаточно эффективно решать, и те политические задачи, которые сегодня существуют, нужно просто развести, чтобы было больше сил, времени и возможностей заниматься таким большим и сложным блоком».

Полномочия Полонского на посту вице-премьера расширились: теперь он будет курировать не только Министерство внутренней политики, информации и связи и ряд регионов, но и Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. И в целом будет отвечать за весь внутриполитический блок крымского правительства.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.05.18

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