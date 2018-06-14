Депутат Рады: Порошенко сфальсифицировал закон об антикоррупционном суде, чтобы обмануть МВФ

Закон об антикоррупционном суде – попытка обмануть Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Егор Соболев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», закон вступает в силу в четверг, 14 июня. По словам Соболева, по указу президента Украины Петра Порошенко в тексте закона появилась поправка, которой не было в проекте решения.

«Сфальсифицированный текст по очереди подписали председатель Правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Порошенко. Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артёмом Сытником. Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация демонстрирует, как топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», – написал на своей странице в Фейсбук Соболев.

Так, в документе указано, что рассмотрение текущих дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), начатое в общих судах, будет завершено в этих же инстанциях, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда. При этом одним из главных требований МВФ являлась передача дел в антикоррупционный суд.

Эксперты подчёркивают: внесённая поправка буквально гарантирует амнистию всем топ-коррупционерам страны, чьи дела находятся в судах, а решать их судьбу будут люди Порошенко. «Суды общей юрисдикции не самостоятельны, и даже украинские СМИ неоднократно писали, что они подконтрольны президентскому окружению, а все вопросы решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский. Сам Грановский публично это опровергает», – цитирует «RT» свой источник в партии «Народный фронт».

Отметим, в настоящее время НАБУ подготовило к рассмотрению дела о коррупции против 130 топ-чиновников, которые в скором времени могут быть закрыты.

Между тем, эксперты уверены, что, несмотря на фальсификации закона об антикоррупционном суде Украина всё же сможет получить желанный кредит, так как Западу нужна антироссийская «Незалежная».

Как сообщал «Новый День», несмотря на рвение киевского режима получить желанный транш, экономисты отмечают, что международные кредиты, на которые «подсела» Украина, лишь ухудшают экономическую ситуацию в стране. Напомним, четырехлетняя программа кредитования Украины предусматривает выделение 17,5 миллиардов долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года еще 1,7 миллиардов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу по миллиарду долларов каждый. Следующая выплата должна была произойти весной 2018-го. Однако в обмен на деньги ВМФ требует у украинских властей повышения тарифов на газ на 35%.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.06.18

Аксенов определился с новым главой Мининформа Крыма. / Конспирология по-киевски: ФСБ откупилась огромными деньгами от бойкота мундиаля. / Хрущёву бы понравилось: «новый» герб Севастополя вернёт город в украинское прошлое. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»