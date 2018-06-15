Депутат Рады: Порошенко и 99% украинских чиновников – взяточники

На Украине осознали, что антикоррупционный суд не решит проблему с коррупцией в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на Украине коррупционеров не наказывают, а награждают. По словам депутата, если бы президент Украины Пётр Порошенко действительно собирался искоренить данное негативное явление, то за четыре года он мог бы это сделать и без антикоррупционного суда. Так, по подсчётам Таруты, в стране порядка 98-99% всех чиновников, начиная от президента и заканчивая главами администраций занимаются коррупцией.

«Если бы Порошенко хотел бороться с коррупцией, то на протяжении четырех лет он должен был бы посадить в тюрьму нескольких близких друзей, а он их наоборот их наградил. Сегодня его окружение занимает все высшие государственные посты. Многие из них занимаются крышеванием всего политического процесса, сидят на главных потоках, поэтому у них точно нет желания бороться с коррупцией», – рассказал Тарута в эфире украинского телеканала. Он отмечает, что закон об антикоррупционном суде был принят лишь потому, что без него «Незалежная» не получила бы очередной кредит от Мирового валютного фонда и добавляет, что вряд ли суд будет полностью независимым от Порошенко.

«Я скептически отношусь к предположениям, что президент сделает полностью независимым антикоррупционный суд, но думаю, что до конца года суд всё-таки должны будут сформировать, и он будет хотя бы менее зависим от президента, чем НАБУ и счётная палата», – заключил парламентарий.

Как сообщал «Новый День», закон об антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Между тем, парламентарии «Незалежной» сообщают, что в тексте закона появилась поправка, гарантирующая амнистию всем топ-коррупционерам страны, чьи дела находятся в судах.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.06.18

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