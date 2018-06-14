Уволенным сотрудникам «Морской дирекции» пообещали новую работу

В правительстве Крыма пообещали трудоустроить уволенных сотрудников оператора Керченской паромной переправы – ООО «Морская дирекция».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после запуска автомобильного движения по Крымскому мосту, загрузка переправы значительно снизилась. Что и прогнозировали чиновники, которые предусмотрительно объявили о ликвидации «Морской дирекции» в начале года.

Функции оператора переправы решили передать ГУПу «Крымские морские порты». Туда и планируют трудоустроить уволенных сотрудников «Морской дирекции».

«Сокращения довольно существенны. На первом этапе порядка 400 человек. Вопросами трудоустройства занимаемся, ведем переговоры», – заявил министр транспорта республики Юрий Овсянников.

По распоряжению Совета министров, изначально планировалось ликвидировать «Морскую дирекцию» до 1 июня. Но сроки решили передвинуть к запуску движения грузового транспорта по Крымскому мосту. Пока транспортным переходом через пролив могут пользоваться только легковые автомобили и автобусы. Поэтому переправа все еще нужна для грузоперевозок.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 14.06.18

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