Ложка дегтя: Крымский мост лишил рабочих мест сразу 300 человек

Более 300 сотрудников Керченской паромной переправы получили уведомления о сокращении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Морская дирекция» уже направила в городской центр занятости уведомление о планируемом сокращении более половины из 600 сотрудников. Среди будущих безработных оказались: руководители отделов, коммерческий директор, секретари, экономисты, инженеры, диспетчеры, парковщики, контролеры, кассиры, специалисты и операторы.

Между тем, ранее сообщалось, что под сокращение попадут не более 150 сотрудников организации, а действующий на тот момент министр транспорта Крыма Игорь Захаров и вовсе обещал, что «все люди будут сохранены», так же как и «технологический процесс».

В «Морской дирекции» РИА «Новый День» заявили, что увольнения не избежать: коллектив будет сокращен до количества, необходимого для обслуживания переправы. «После открытия движения по Крымскому мосту поток легковых автомобилей через переправу ожидаемо значительно сократился. В настоящее время услугами паромов в основном пользуются водители грузовых транспортных средств и пассажиры без автомобиля», – сообщается в ответе на информационный запрос редакции.

Напомним, о ликвидации «Морской дирекции» стало известно в начале текущего года. На официальном сайте Совета министра республики опубликовали распоряжение, в котором идет речь об одобрении правительством соответствующего решения министерства транспорта. Документ требует завершить процедуру ликвидации до 1 июня 2018 года. Выполнять функции оператора переправы после ликвидации «Морской дирекции» будет ГУП «Крымские морские порты».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 17.05.18

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