Объемы перевозок Керченской паромной переправы сократились в сотни раз

Объемы пассажирских перевозок Керченской паромной переправы сократились в 200 раз.

По данным дирекции переправы, до 16 мая через паромы ежесуточно «проходило» около 2 тысяч легковых автомобилей и более 100 автобусов.

Однако с 16 мая – с момента открытия Крымского моста – поток сократился до минимума: за последние 5 суток наибольшее число легковушек зафиксировано 20 мая – 16 автомобилей, а 21 мая было перевезено всего 8 машин. В целом за 5 дней обслужено 4 автобуса.

Как уже сообщал «Новый День», ООО «Морская дирекция» направила в городской центр занятости уведомление о планируемом сокращении более половины из 600 сотрудников. Среди будущих 300 безработных оказались руководители отделов, коммерческий директор, секретари, экономисты, инженеры, диспетчеры, парковщики, контролеры, кассиры, специалисты и операторы.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, несмотря на открытие Крымского моста, Керченская паромная переправа продолжит свою работу: грузовой транспорт будут перевозить минимум до сентября текущего года, продолжатся железнодорожные перевозки. Штат, разумеется, будет сокращаться, но власти пообещали обеспечить всех работой.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 23.05.18

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