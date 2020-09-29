Керченская паромная переправа и порт закрыты. 300 сотрудников уволят

Керченская паромная переправа прекратила работу, сообщили в пресс-службе оператора переправы «АнРуссТранс». Последний рейс состоялся в понедельник, 28 сентября. «Наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», – рассказал гендиректор оператора Василий Анненков.

Перевозчик отметил, что паромной переправой граждане перестали пользоваться после открытия автомобильной части Крымского моста. Паромы были заняты транспортировкой железнодорожных вагонов. Однако и эта услуга перестала быть нужной вскоре после открытия железнодорожной части моста, которая состоялась в декабре 2019 года.

В связи с прекращением рейсов также принято решение об остановке работы морского порта. «Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов», – сказал Анненков. До прекращения работы переправы на ней работало около 300 сотрудников.

Керчь, Иван Гридин

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