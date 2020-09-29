российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 сентября 2020, 13:10 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Керченская паромная переправа и порт закрыты. 300 сотрудников уволят

Керченская паромная переправа прекратила работу, сообщили в пресс-службе оператора переправы «АнРуссТранс». Последний рейс состоялся в понедельник, 28 сентября. «Наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», – рассказал гендиректор оператора Василий Анненков.

Перевозчик отметил, что паромной переправой граждане перестали пользоваться после открытия автомобильной части Крымского моста. Паромы были заняты транспортировкой железнодорожных вагонов. Однако и эта услуга перестала быть нужной вскоре после открытия железнодорожной части моста, которая состоялась в декабре 2019 года.

В связи с прекращением рейсов также принято решение об остановке работы морского порта. «Как оператор крымского порта мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов», – сказал Анненков. До прекращения работы переправы на ней работало около 300 сотрудников.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 29.09.20

Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью кэшбэка за отдых. / В Крыму от коронавируса умерли сразу 3 человека. / В Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Объемы перевозок Керченской паромной переправы сократились в сотни раз

Метки / Крым+Севастополь

В Евпатории чиновники попались на особо крупной взятке при строительстве детсада

Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Юлии Жуковой

Гидроэколог перечислила способы избавиться от дефицита воды в Крыму

В Севастополе выявили 27 новых случаев заболевания Covid-19

Уровень воды в водохранилищах Симферополя упал до критических отметок

В ООН указали на ответственных за водоснабжение Крыма

Глава диаспоры белорусов в Крыму высмеял Тихановскую

В ООН готовы разобраться в проблеме водоснабжения Крыма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, Россия, Транспорт, Крым+Севастополь,