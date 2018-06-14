«Это Сонька золотая ручка, обобравшая крымчан»: в Крыму готовятся к визиту украинского омбудсмена

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, работавшая ранее министром экономики в Крыму, собирается с визитом на полуостров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», уполномоченные по правам человека России и Украины договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих государств. Так, на Украине российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретится с журналистом Кириллом Вышинским, крымской активисткой организации «Волонтеры победы» Еленой Одновол, похищенными на границе военнослужащими Александром Барановым и Максимом Одинцовым, а также другими осуждёнными гражданами РФ.

В свою очередь, Денисова намерена «проведать» осуждённых за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова и Александра Кольченко, осуждённого за убийство российских военнослужащих в Чечне Станислава Клыха, журналиста Романа Сущенко, признанного виновным в шпионажем, и других украинцев.

В рамках первого совместного визита омбудсмены посетят 16 июня омскую колонию, а 18 июня уполномоченные навестят Вышинского, который содержится в херсонском СИЗО. По словам Москальковой, её украинская коллега также собирается посетить Крым. «Если не будет никаких препятствий, мы планируем завершить посещения до августа», – сообщила Москалькова.

Между тем, на полуострове визиту экс-крымчаки не рады, да и не верят в его продуктивность. По словам председателя Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, Денисова вряд ли приедет в Крым, а если и отважится посетить полуостров, то это может обернуться скандалом.

«Мы уважаем решение нашего президента, который предложил обмен визитами уполномоченных по правам человека. Но, к сожалению, мы не можем повлиять на то, что на Украине уполномоченным по правам человека назначили человека, который в свою бытность на разных должностях в Автономии Крыма был замечен во многих неблаговидных поступках. Денисова обманывала крымчан, когда вместо пенсий им давали просроченные продукты, ненужные вещи и так далее. Эти все делишки она проделала, когда возглавляла пенсионный фонд, была министром финансов, депутатом, поэтому, конечно же, крымчане, у которых не отшибло память, воспринимают её такой своеобразной Сонькой золотой ручкой. Если она и окажется в Крыму, то крымчане найдут способ высказать своё мнение о её деятельности. Ей напомнят о том, как она предала крымские интересы, забыв про то, что она родилась в Архангельске и сама россиянка по рождению, а стала благоверной украинкой», – рассказал РИА «Новый День» Иоффе.

Лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач также уверен, что визит Денисовой не обернётся ничем хорошим. Он отмечает, что российская сторона была попросту вынуждена пригласить украинского омбудсмена с крымских прошлым, чтобы посетить незаконно арестованных на Украине граждан РФ. «Если Москалькова – достойный человек во всех отношения, то с точностью да наоборот Денисова – это самая большая проходимка, которая стала вместе с Куницыным (экс-председатель правительства АРК и правительства Севастополя– прим. НД)) на антикрымскую позицию, стала врагом Крыма и продалась тем, кто Крым хотел уничтожить. Её визит вызывает отвращение, по крайней мере, у меня», – заявил Грач.

А вот депутат Госсовета РК Сергей Шувайников отмечает, что у крымских политиков накопилось очень много вопросов к Денисовой. «Я бы хотел с ней встретиться, потому что недавно обратился к уполномоченной по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной и попросил разобраться, почему так называемый прокурор АРК на Украине более года назад передал уголовные дела против меня и моих коллег депутатов, обвинив нас в государственной измене. Киевский суд их принял к рассмотрению, но все действия проводились без обвиняемых, мы не встречались со свидетелями, не знаем, кого опрашивали, мы вообще ничего не знаем. Нас просто заочно судят, нарушая все международные документы о защите прав человека. Если Денисова – это действительно уполномоченный по правам человека, а не просто так занимает должность, то она должна обратить на это внимание», – отметил Шувайников и добавил, что если украинский омбусмен не станет защищать интересы крымских депутатов, то её визит будет очередной украинской фикцией.

Как сообщал «Новый День», ранее в Крыму заявили, что проверят, насколько законно в республике занимаются бизнесом украинские политики, в том числе и Денисова, являющаяся одним из соучредителей ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон», которое после воссоединения полуострова с РФ, было перерегистрировано в соответствии с российским законодательством..

Москва, Анастасия Зук

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