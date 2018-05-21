В Симферополе призвали «разбандерить» богатеньких крымчан-предателей

В Крыму проверят, насколько законно в республике занимаются бизнесом украинские политики – бывшие крымчане, регулярно выступающие с антироссийскими заявлениями и не признающие результаты референдума 2014 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«У нас есть сведения, что у многих записных бандеровцев с крымским прошлым здесь – в Симферополе, в Крыму – есть бизнес, который развивается, приносит им большие доходы. Челночными рейсами валюту туда-сюда возят», – заявил Иоффе.

По его словам, контролирующим органам следует проверить, как такие бизнесмены платят налоги и насколько точно соблюдают в своей работе российское законодательство.

«И как так получается – в Киеве человек заявляет, что российского Крыма нет, но он по российскому закону зарегистрировал здесь свой бизнес? Я хотел бы, чтобы нас услышали в Киеве наши бывшие сограждане», – сказал глава Общественной палаты Крыма.

Среди тех, к кому обратился Иоффе – бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, бывший премьер-министр Крыма и экс-глава администрации Севастополя Сергей Куницын, а также украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, работавшая министром экономики в Крыму.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.05.18

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