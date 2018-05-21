«Это не патриоты, а хапуги»: организаторы блокады Крыма притесняют украинцев

Перебравшиеся из Крыма на Украину активисты запрещенной в России организации «Меджлис» кошмарят всю Херсонскую область и используют тему крымских татар исключительно для того, чтобы набить собственные карманы. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Журавко предупреждает: скоро в Херсонской области может пролиться кровь.

«Истинные патриоты», которые баламутят всю Херсонскую область, Генический район, отжимая бизнес у простых татар, живущих в Херсонской области, имеют квартиры, дома, участки земли в шикарных местах Крыма, призывая людей фактически убивать друг друга, прикрываясь собственным народом, и тем, что якобы, у них «отобрали» Крым, – говорит Журавко. – Ранее я писал и выкладывал в Интернет документы на этих лжетатар, как Ислямов, Гданов, Бабин, о том, что эти люди имеют недвижимость и бизнес. Им абсолютно наплевать на херсонских татар, также и на крымских татар, где они и как будут зарабатывать деньги. Эти «меджлисовские вожди» всего лишь с помощью вас набивают свои карманы, и им плевать, что может пролиться кровь в Херсонской области.

Они свое имущество из Крыма – якобы, аннексированного – не забрали, исправно платят налоги, коммунальные услуги, аренду за землю. И этим они признали, что власть в Крыму легитимная, и Крым является российским. А вот у нас в Украине создали еще одну непонятную, фиктивную «Крымскую республику», на которую повесили непонятную прокуратуру, полицию, СБУ и другие государственные органы. А скажу я вам, херсонцы и украинцы, эти структуры созданы для отмывания денег, выколачивания денег из бюджета, якобы, для вас, а на самом деле – это всего лишь банальное воровство. И эти же негодяи, которые в Киеве находятся, просто обогащаются».

В доказательство своих слов Журавко выложил видеоролик, в котором демонстрируются счета, которые представитель президента Украины в так называемой АРК Борис Бабин исправно оплачивает в российских банках за квартиру в Евпатории, документы, согласно которым экс-вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, организатор блокады Крыма, регистрировал по российскому законодательству собственность в Крыму в 2014 и 2017 годах, жалобы жителей Херсонской области на заместителя представителя президента Украины в так называемой АРК Изета Гданова, который совместно с тем же Ислямовым контролирует пассажирские перевозки из Украины в Крым, и так далее, и тому подобное.

«Ислямов и его банда – это не патриоты, а хапуги», – делает вывод Журавко.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 21.05.18

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