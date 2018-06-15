Москва не собирается менять политику в отношении Донбасса, курировать это направление в правительстве РФ по-прежнему будет вице-премьер Дмитрий Козак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки юго-восточным районам Донецкой и Луганской областей Украины, созданная в конце 2014 года, продолжит свою работу в прежнем режиме.

Блок политических кураторов Донбасса в Кремле тоже не изменился. Свой пост сохранил помощник президента Владислав Сурков, которому в мае прочили отставку, но он продолжит заниматься урегулированием кризиса в Донбассе. По словам инсайдеров, Суркова пока некем заменить, кроме того, слишком велики риски передела власти и обострения ситуации в Донбассе после смены куратора.

Эксперты отмечают: из того, что российские кураторы сохранили свои посты, следует, что политика Кремля на украинском направлении останется неизменной и переговоры по Минску будут в прежнем состоянии. В целом, Москва держит курс на «приднестровизацию» региона, поскольку на реинтеграцию на российских условиях Киев не соглашается. «Приднестровизация» связана с симбиозом отдельных групп в России и Донбассе, которые заинтересованы в сохранении контрабандного окна из Украины, – цитирует РБК профессора МГИМО, политолога Валерия Соловья. – Это большой бизнес, масштабы которого нельзя недооценивать».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.06.18

Белый дом отказался комментировать слова Трампа о Крыме. / В Крыму стали меньше есть. / Плевали на запреты Киева: украинцы в Google чаще всего интересуются ЧМ-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»