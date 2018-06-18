Словакия собирается инвестировать в Крым

Словакия собирается наладить экономические отношения с российским Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе на полуостров собираются приехать парламентарии и предприниматели из Словакии. Возглавит делегацию депутат словацкого парламента Петр Марчек. В ходе визита предполагается знакомство с крымским производством, встречи с руководителями региона и предпринимателями.

«Главная цель нашей поездки – изучить ситуацию в Крыму и наладить сотрудничество между Словакией и Республикой Крым в торговой, политической, культурной и гуманитарной сферах. Бизнесмены, входящие в состав делегации, будут представлять разные отрасли: строительство, туризм, сельское хозяйство и другие. Для них важно оценить инвестиционный потенциал полуострова и обсудить с российской стороной реализацию конкретных инвестиционных проектов, – цитируют Марчека «Известия». – Крым – российский, и мы хотим способствовать преодолению всех барьеров. Важно, чтобы граждане стран Евросоюза имели возможность свободно посещать полуостров в качестве туристов, а бизнесмены могли без каких-либо ограничений инвестировать в регион».

Программа визита рассчитана на 5 дней, основной вопрос, который будут обсуждать стороны: возможность инвестирования в экономику Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.18

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